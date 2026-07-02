Пока наши бойцы выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, в тылу продолжается не менее важная работа. Жители Сибая ежедневно стараются поддержать военнослужащих: собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, готовят домашнюю еду и делают всё возможное, чтобы бойцы чувствовали заботу родного края.

Недавно в очередную поездку к бойцам отправились представители Совета матерей. Они доставили землякам медикаменты, домашнюю еду, необходимые вещи и, главное, частичку тепла родного дома. Вернулись из поездки с особенным подарком – башкирским флагом, расписанным самими бойцами. Было принято решение передать его в Сибайский историко-краеведческий музей.