В Уфе отреставрируют черниковских мишек

«Том Сойер Фест» принялись за обновление черниковских мишек. В честь 70-летия со дня присоединения города Черниковска к Уфе координаторы волонтерского фестиваля выбрали мишек в качестве объекта, который хотят привести в порядок.

Ранее они не работали с бетонными скульптурами, так что для них это в новинку. Поэтому активисты советуются с профессионалами и волонтерскими организациями из других городов, которые уже имели опыт работы с подобными памятниками.

Во-первых, эти мишки довольно-таки известные, я бы так сказала. Состояние их удручающее, это не просто взять и покрасить. Видите, здесь уже большие трещины, обязательно нужно привлечь скульптора, чтобы действительно провести более серьезную реставрацию. Кристина Абрамичева, координатор фестиваля по воссозданию исторической среды «Том Сойер Фест»