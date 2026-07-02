«Том Сойер Фест» принялись за обновление черниковских мишек. В честь 70-летия со дня присоединения города Черниковска к Уфе координаторы волонтерского фестиваля выбрали мишек в качестве объекта, который хотят привести в порядок.
Ранее они не работали с бетонными скульптурами, так что для них это в новинку. Поэтому активисты советуются с профессионалами и волонтерскими организациями из других городов, которые уже имели опыт работы с подобными памятниками.
Работа обещает быть масштабной: нужно смыть с мишек краску, обезжирить их и вновь нанести покрытие. Помимо самих мишек, волонтеры планируют провести работу также над постаментом и забором, отгораживающим сквер. Найти объявления о предстоящих волонтерских работах можно в группе во «ВКонтакте» «Том Сойер Фест – Уфа».