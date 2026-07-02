Более тысячи экспонатов накопили в своем домашнем музее супруги Хабировы из Шаранского района. Они родились, выросли и по сей день живут в небольшой деревне Каракашлы. Глава семьи Шамиль Хабиров долгое время работал нефтяником, а супруга Таслима трудилась поваром и разнорабочим в местном хозяйстве.
Несмотря на годы труда, супруги сумели вырастить троих детей: двух сыновей и дочку. Уже будучи пенсионерами, без дела не сидят. Увлечение историей воплотилось в объемную музейную коллекцию. Супруги принимают активное участие в проекте «Атайсал». Благодаря их усилиям обустроили кладбище, обновили дорогу и водопровод.