Более тысячи экспонатов накопили в своем домашнем музее супруги Хабировы из Шаранского района. Они родились, выросли и по сей день живут в небольшой деревне Каракашлы. Глава семьи Шамиль Хабиров долгое время работал нефтяником, а супруга Таслима трудилась поваром и разнорабочим в местном хозяйстве.