В Уфе наградили девочку, которая помогла поймать вора

44-летний местный житель рассказал, что из его квартиры по улице Ферина вынесли телевизор и два мобильных телефона. Оказалось, в преступлении замешан случайный знакомый мужчины, с которым они распивали спиртные напитки. Во время расследования случившегося полицейские опросили соседей. Лира придумала посмотреть камеры в лифте и легко указала на предполагаемого вора – мужчина тащил на себе телевизор. Полицейские смогли отыскать грабителя. Им оказался 46-летний местный житель, ранее судимый за ограбление.