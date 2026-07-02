В Башкирии бригады скорой помощи работают в штатном режиме

Никаких экстренных ситуаций из-за нехватки топлива не было. Ежедневно на вызовах работает 330 бригад скорой помощи по всей Башкирии. Это среднесуточное количество бригад. В среднем обслуживается порядка 4500 вызовов, из них чуть меньше половины — по Уфе.

Елена Галимулина, заместитель министра здравоохранения РБ