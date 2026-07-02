В Башкирии бригады скорой помощи работают в штатном режиме
Сегодня, 2 июля, в эфире брифинга из ЦУР Башкирии обсудили ситуацию на топливном рынке.
Стало известно, как топливная проблема затронула сферу здравоохранения. Заместитель министра здравоохранения Елена Галимулина сообщила, что все бригады скорой помощи работают в штатном режиме.
Никаких экстренных ситуаций из-за нехватки топлива не было. Ежедневно на вызовах работает 330 бригад скорой помощи по всей Башкирии. Это среднесуточное количество бригад. В среднем обслуживается порядка 4500 вызовов, из них чуть меньше половины — по Уфе.
Елена Галимулина, заместитель министра здравоохранения РБ
Также граждане проявляют социальную сознательность и пропускают машины в очереди при необходимости.
Расход бензина на одну машину около 40 литров, лимит на топливо снят. При получении путевого листа отдельно прописываются их обязанности и уровень ответственности за использование топливной карты. Заправка в канистры и передача карты кому-то запрещена.
Елена Галимулина, заместитель министра здравоохранения РБ