Все районы Башкирии находятся под контролем по вопросам бензина

Сегодня, 2 июля, состоялся брифинг о ситуации на топливном рынке Башкирии. Жители региона задались вопросом, контролирует ли оперативный штаб ситуацию в отдаленных от центра районах республики.

Первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Тимур Герасимов отметил, что каждый муниципалитет республики находится под контролем.

Например, в Бирском районе заправки «Башнефть» пополняются по графику. Во время прибытия бензовоза АЗС закрывается, однако после пополнения открывается до всех без ограничений. Проблемные места (Аургазинский район, село Алаторка в Иглинском районе) под особым вниманием — из-за востребованности АЗС топливо расходуется быстрее.