Топливо в Башкирии: ситуация на 2 июля

Очереди на заправках в Башкирии становятся все меньше, но в некоторых районах республики водители все еще сталкиваются с трудностями.

Какая ситуация на АЗС сейчас? Об этом в рамках ежедневных брифингов, посвященных ситуации на топливном рынке Башкирии, мы поговорили с ведущими экспертами отрасли. В гостях студии первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Тимур Герасимов и заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Елена Галимулина.

Что происходит в Шакше? Обе заправки там не работают.

У властей все под контролем. В Шакше станции закрывались на прием нефтепродуктов.

Как работают бригады скорой помощи?

В Минздраве создана специальная оперативная группа, которая следит за ситуацией. Никаких экстренных ситуаций из-за нехватки топлива не было. Ежедневно на вызовах работает 330 бригад скорой помощи по всей Башкирии. Это среднесуточное количество бригад. В среднем обслуживается порядка 4500 вызовов, из них чуть меньше половины - по Уфе. Вся работа идет в прежнем режиме.

Как обеспечивали работу специальных служб?

Это особенный приоритет для властей. До каждой АЗС доведено: все службы, занятые в жизнедеятельности, должны быть в приоритете. Для них должен быть запас топлива. Если подъезжает машина скорой - без топлива она не останется.

Как заправлять экскаватор, если он не может добраться до заправки?

Можно заключить договор как юрлицо. Поступает заявка - она обрабатывается. Лучше обращаться напрямую обращаться в Министерство промышленности.

Пропускали ли жители машины скорой?

Да, и власти благодарят жителей за то, что они относились к проблеме с пониманием. Кроме 330 машин скорой работают более 160 машин неотложной помощи, которые также могли заправиться, ведь в каждой такой машине может быть и наш родственник.

Почему на некоторых АЗС не заправляют по топливным картам?

Это точечный вопрос, он решается через администрацию района.

Какая ситуация сейчас в Бирском районе?

Заправки “Башнефти” пополняются по графику. В 13:00 бензин закончился, но, например, в данный момент на одну из заправок уже прибыл бензовоз, обслуживание возобновилось, очередей здесь нет.

Контролируют ли дальние районы?

Да, все районы находятся под мониторингом. Ажиотаж уже снижается: в Уфе в очереди уже только 11 машин, а вчера было 14. Главное, на что надо обратить внимание - ритмичность поставок топлива на АЗС.

Как обстоят дела на трассе Уфа-Стерлитамак?

Есть одно проблемное место в Аургазинском районе, там всего одна заправка. Но этот вопрос будет решен. После Стерлитамак ближе к Оренбуржью ситуация на трассе попроще.

Что с водителями скорой?

Им обновили алгоритмы. Расход бензина на одну машину около 40 литров, лимит на топливо снят. При получении путевого листа отдельно прописываются их обязанности и уровень ответственности за использование топливной карты. Заправка в канистры и передача карты кому-то запрещена.

Когда появится бензин около села Алаторка в Иглинском районе?

Эта АЗС востребована, топливо быстро заканчивается, так как заправка находится на трассе. В этом случае вопрос также будет решен.

Обеспечены ли федеральные трассы на территории региона бензином?

Все трассы обеспечены топливом согласно федеральным нормам.

Когда снимут ограничения?

За это отвечает Оперштаб. Заседания проходят каждый день, а ограничения пока не будут сняты. Все зависит от обстановки на рынке топлива в регионе.