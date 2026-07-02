В Башкирии снижается ажиотаж вокруг ситуации с бензином

Минпром получает сводку по ситуации с топливом в Башкортостане каждые три часа. Об этом говорили сегодня во время брифинга, который ежедневно выходит на телеканале БСТ в 15 часов. В прямом эфире обсуждают текущую обстановку с бензином. Один из вопросов касался заправок в Шакше, которые были закрыты: в это время принимали нефтепродукты. Сейчас всё в рабочем режиме.

Топливный вопрос не повлиял на работу службы скорой помощи, которые пропускали вне очереди. Это 330 машин скорой помощи и 167 неотложки, каждая из которых в среднем проезжает от 250 до 500 км. Порядка 40 литров топлива. Лимит на карты снят. Для водителей этой категории обновили алгоритм.

В Благовещенске сложности на заправках наблюдались в начале недели, сейчас ситуацию удалось выправить. Проблемный участок есть между Стерлитамаком и Уфой в Аургазинском районе, там работает одна станция. Решением вопроса занимаются. Мелеуз и Кумертау, которые граничат с Оренбургской областью, тоже под контролем.