В Уфе сегодня вспоминают одну из самых трагических страниц в истории республиканской авиации: в ночь на 2 июля 24 года назад в Германии над Боденским озером столкнулись пассажирский Ту-154М «Башкирских авиалиний» и грузовой Boeing. Погиб 71 человек – все, кто был на борту обоих самолётов, в том числе 52 ребёнка.

На Южном кладбище собрались родные, близкие и друзья. У мемориала – цветы, детские игрушки и свечи. Траурный митинг прошёл и у дома мучеников. Спустя 24 года родные говорят одно: время не лечит, оно лишь учит жить с этой болью. И каждый год в начале июля они собираются здесь, у мемориала на Южном кладбище, чтобы вспомнить тех, кого так и не смогли обнять.