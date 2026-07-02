Сегодня в Уфимском Дворце детского творчества открыли мемориальную доску в честь космонавта Владимира Комарова. Герой Советского Союза посещал башкирскую столицу дважды в середине шестидесятых годов. В том же Дворце он встречался со школьниками и принимал их в пионеры.
К слову, лётчик-космонавт посещал и уфимский Телецентр. Это было в декабре 1964 года, после его первого полёта на околоземную орбиту. Он считал Уфу своей второй Родиной, так как в городе жили родители его супруги. В доме творчества также есть музей, где хранятся награды Героя, копия его военной формы и личная фуражка.
Среди гостей церемонии были представители авиакосмической отрасли страны, в их числе и Анжелика Парфёнова. Уроженка Стерлитамака сейчас активно готовится к вступлению в отряд космонавтов. Она окончила Московский авиационный институт, лётное училище и работала вторым пилотом гражданской авиации на Дальнем Востоке. А ещё она участница эксперимента, который имитирует целый год жизни на лунной базе.