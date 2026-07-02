Специалисты БГМУ создали уникальный цифровой помощник для стоматологов

Искусственный интеллект в помощь стоматологам. Специалисты Лаборатории математического моделирования при БГМУ совместно со стоматологической поликлиникой университета создали программу, которая помогает стоматологам ставить диагноз со стопроцентной точностью. Аналогов такой разработке в мире пока нет. Как работает цифровой помощник врача?

Врач и айтишник – теперь рука об руку. И если раньше процесс лечения проходил только на стоматкресле и с бормашиной, со снимками рентгена или КТ, то теперь на подхвате цифровой помощник. Искусственный интеллект анализирует снимки зубов и помогает врачам ставить точный диагноз.

Детально рассмотреть, какие существуют дефекты внутри зубов. Вот здесь, допустим, имплант. Программа позволяет автоматически выделить костные структуры, то, насколько зуб погружен в кость, коэффициент выводят, можно ли установить только на два соседних зуба. Роман Юровских, руководитель Лаборатории математического моделирования при БГМУ

Раньше стоматологу приходилось вручную изучать снимки и просчитывать нагрузку на зубы. Теперь программа делает это за секунды. Увидеть дефекты может не только врач, но и пациент.

Помогая выбрать методику лечения, тем самым защищая и врача, и пациента, и на первых этапах планирования лечения каждый уже на своём месте может понимать, какое же лечение будет и к чему оно идёт. Ренат Юнусов, доцент кафедры ортопедической стоматологии БГМУ, врач-стоматолог-ортопед

Эффективность очевидна. Врач тратит меньше времени на рутину, пациент получает точное лечение с первого раза. Меньше ошибок – меньше повторных визитов и расходов на материалы. В команде разработки проектов университета участвуют математики, программисты, учёные-медики и врачи клиник БГМУ. Создана лаборатория в рамках программы «Приоритет-2030». И стоматология – не единственное направление. Разработки идут в области ангиографии – исследования сосудов сердца человека.