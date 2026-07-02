Искусственный интеллект в помощь стоматологам. Специалисты Лаборатории математического моделирования при БГМУ совместно со стоматологической поликлиникой университета создали программу, которая помогает стоматологам ставить диагноз со стопроцентной точностью. Аналогов такой разработке в мире пока нет. Как работает цифровой помощник врача?
Врач и айтишник – теперь рука об руку. И если раньше процесс лечения проходил только на стоматкресле и с бормашиной, со снимками рентгена или КТ, то теперь на подхвате цифровой помощник. Искусственный интеллект анализирует снимки зубов и помогает врачам ставить точный диагноз.
Раньше стоматологу приходилось вручную изучать снимки и просчитывать нагрузку на зубы. Теперь программа делает это за секунды. Увидеть дефекты может не только врач, но и пациент.
Эффективность очевидна. Врач тратит меньше времени на рутину, пациент получает точное лечение с первого раза. Меньше ошибок – меньше повторных визитов и расходов на материалы. В команде разработки проектов университета участвуют математики, программисты, учёные-медики и врачи клиник БГМУ. Создана лаборатория в рамках программы «Приоритет-2030». И стоматология – не единственное направление. Разработки идут в области ангиографии – исследования сосудов сердца человека.
Специалисты занимаются разработкой искусственного интеллекта для эндоскопических операций. ИИ отслеживает, какие инструменты используют, все данные сохраняются в базе для анализа прямо во время операции. Некоторые программы, к примеру, «Ассистент врача-стоматолога», уже применяются и дорабатываются в кабинетах поликлиники БГМУ до полной готовности для выхода на рынок в ближайшем будущем. Программу могут включить в систему ОМС и ДМС.