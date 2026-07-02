Житель Башкирии последовал за сыном на СВО и стал медиком

В Благовещенске рассказали о бойце с позывным «Ангел», который отправился в зону специальной военной операции вслед за своим младшим сыном — бойцом с позывным «Мстишка».

Решение пойти на службу он принял в 50 лет. Мужчина самостоятельно пришел в военкомат, уточнил все детали и собрал необходимые документы, после чего сообщил о своем решении близким. «Ангел» в одиночку воспитал двух сыновей, которые также отдают долг Родине в зоне СВО. Старший сын с позывным «Фартовый» отправился на передовую вслед за отцом.

Родом он из Бирского района, но всю сознательную жизнь жил в Благовещенске. Работал шиномонтажником, а несколько лет назад получил профессию медицинского брата. Эти навыки он применяет в зоне боевых действий, где служит в штурмовом подразделении в качестве медика. Сослуживцы отмечают его профессионализм и заботу о бойцах. За безграничную доброту и умение сострадать товарищи и прозвали его «Ангелом».

Первое ранение он получил в апреле 2024 года после удара беспилотника, пишут в издании «Благовещенская Панорама». Вражеский дрон ударил, когда он спускался в блиндаж. Осколки повредили левое предплечье, лучезапястный сустав и другие ткани. После длительной реабилитации он вернулся в строй и продолжил службу в другом подразделении.

В ноябре 2025 года во время выполнения боевой задачи группа, в которой находился «Ангел», попала под атаку беспилотника. Требовалось уточнить местоположение противника на участке, который находился под их постоянным наблюдением. «Ангел» и его сослуживец с позывным «Медведь» попали под удар дрона. Бойцы были вынуждены уходить из-под огня, укрываясь в болотистой местности. Впереди их ждал долгий путь к своим: десять суток пешком, без еды и воды. По дороге они наткнулись на «лисью нору» — тайник с припасами, которые заранее оставляют на маршруте. В этом укрытии «Ангел» и «Медведь» провели двое суток, ожидая, пока опустится густой туман, в котором дроны теряют возможность вести разведку и наносить удары.

Когда бойцы наконец добрались до расположения части, выяснилось, что «Ангел» получил три ранения: в правую руку, левую ступню и сквозное осколочное ранение левой руки. Несмотря на это, после лечения он вновь вернулся к выполнению служебных задач.

За проявленные мужество и самоотверженность «Ангел» награжден медалью «За боевые отличия». В подразделении таких военнослужащих называют «седина под касками» — за возраст, опыт и стойкость в сложных условиях.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).