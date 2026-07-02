Госпрограмма предлагает сниженные ставки и позволяет приобрести оборудование, спецтехнику, грузовой и туристический транспорт. Такое преимущество доступно для индивидуальных предпринимателей, а также малых и средних предприятий, зарегистрированных на территории республики.

Условием является ведение бизнеса не менее года и отсутствие задолженностей. С начала года Региональной лизинговой компанией заключено 24 договора, что позволило, в первую очередь, малому и среднему бизнесу нарастить производственные мощности.