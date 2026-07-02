В Уфе открылась уличная фотовыставка, посвящённая огнеборцам

Самые горячие моменты работы. В Уфе открылась уличная фотовыставка, посвящённая огнеборцам страны и республики. Экспозиция разместилась на аллее горожан, по проспекту Октября, рядом с торговым центром Артерия.

На фотографиях запечатлены реальные истории людей, которые ежедневно приходят на помощь, порой рискуя своей жизнью. Здесь и страшные кадры пожара на лакокрасочном заводе в Уфе в 2024 году, и тушение лесных возгораний в Белорецком районе республики. Показана работа бойцов невидимого фронта, а именно диспетчерской службы. Отражены и фрагменты гуманитарной деятельности в помощь СВО.