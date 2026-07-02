В Гафурийском районе, впервые в истории местного заказника «Белоозёрский», на свет появились детёныши барсуков. Барсучата проводят первые месяцы жизни под землёй. Весной они рождаются крошечными и слепыми, а в мае-июне впервые выбираются наружу, чтобы исследовать мир.
О появлении малышей стало известно благодаря фотоловушке: мама-барсучиха с подросшим выводком, который только-только начал осваивать окрестности родной норы. Эти кадры – доказательство того, что в заказнике созданы идеальные условия для размножения и выращивания потомства.