Радий Хабиров возложил цветы к памятнику «Свобода Абхазии»

Глава Башкортостана в ходе официального визита в Абхазию почтил память героев, павших за независимость государства. Вместе с Президентом Республики Бадрой Гунбой, первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко и другими почётными гостями Радий Хабиров возложил цветы к памятнику «Свобода Абхазии» в селе Тамыш.

Мемориальный комплекс был установлен в 1993 году в память о воинах, погибших во время Тамышской десантной операции. Торжественное мероприятие посвящалось 33-й годовщине события. В знак скорби и глубокого уважения участники церемонии почтили память героев минутой молчания. Напомним, в Сухум Глава Башкортостана прибыл накануне.

Я всегда говорил: Абхазия – это стратегический союзник Российской Федерации. Для нас это братский регион и надёжный партнёр. Мы ищем внешнеэкономические точки для сотрудничества, поэтому сегодня мы приземлились в модернизированном аэропорту Сухума, а также мы открыли рейс Уфа – Сухум.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Деловая программа нацелена на укрепление торгово-экономических и гуманитарных отношений. В рамках неё будет подписано важное соглашение – Уфа и Сухум официально станут городами-побратимами.

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