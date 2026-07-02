Глава Башкортостана в ходе официального визита в Абхазию почтил память героев, павших за независимость государства. Вместе с Президентом Республики Бадрой Гунбой, первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко и другими почётными гостями Радий Хабиров возложил цветы к памятнику «Свобода Абхазии» в селе Тамыш.
Мемориальный комплекс был установлен в 1993 году в память о воинах, погибших во время Тамышской десантной операции. Торжественное мероприятие посвящалось 33-й годовщине события. В знак скорби и глубокого уважения участники церемонии почтили память героев минутой молчания. Напомним, в Сухум Глава Башкортостана прибыл накануне.
Деловая программа нацелена на укрепление торгово-экономических и гуманитарных отношений. В рамках неё будет подписано важное соглашение – Уфа и Сухум официально станут городами-побратимами.