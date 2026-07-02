Я всегда говорил: Абхазия – это стратегический союзник Российской Федерации. Для нас это братский регион и надёжный партнёр. Мы ищем внешнеэкономические точки для сотрудничества, поэтому сегодня мы приземлились в модернизированном аэропорту Сухума, а также мы открыли рейс Уфа – Сухум.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан