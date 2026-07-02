Более 300 бизнес-идей предложили предприниматели Башкортостана через онлайн-сервис Инвестпортала. Это главная цифровая платформа региона. Она создана для помощи как начинающим предпринимателям, так и крупным инвесторам легко ориентироваться в административных процедурах, находить партнёров и эффективно реализовывать свои проекты.
Так, с её помощью привлекают резидентов в индустриальный парк «Нижегородский», где уже сегодня ведут деятельность порядка 50 предпринимателей малого и среднего бизнеса в сфере услуг, торговли и промышленности. На сегодняшний день общая сумма инвестиций резидентов и управляющей компании инвестплощадки составила почти миллиард рублей. Как развивается бизнес в республике?
Стук за стуком, и в руках Айдара Шарипова тонколистовой металл превращается в деталь будущего оборудования. Жестянщик в третьем поколении, он мастерски владеет молотком и киянкой. Своей профессии отдал десятки лет, из которых последние пять трудится на новом производстве.
Завод по производству вентиляционного оборудования – молодой и быстроразвивающийся. Созданные здесь изделия отправляются не только по республике, но и по всей России. Для размещения бизнеса компания выбрала площадку на территории Нижегородского индустриального парка.
На этой же улице расположился и другой бизнес, который 15 лет занимается автоматизацией технологических процессов: от зерновых комплексов до нефте- и газоперерабатывающих заводов. Сейчас здесь офис продаж и небольшое производство.
Сосредоточиться на производстве – вот что особенно важно для бизнеса. И резиденты парка могут себе это позволить. За счёт государственной субсидии здесь построены автомобильные дороги, по всей территории проведён газопровод, а все земельные участки подключены к сетям электроснабжения. Решением всех бытовых и инфраструктурных вопросов занимается управляющая компания: обслуживает сети, проводит уборку территории, организует вывоз мусора и не только.
Ещё одно из преимуществ индустриального парка – расположение, удобное для предпринимателей в сфере торговли и услуг, например, ремонт и обслуживание грузового транспорта или каменный рынок.
Сегодня на территории 80 гектаров размещено 48 объектов малого и среднего предпринимательства, 24 из которых – производители промышленной продукции. Рабочими местами обеспечены порядка сотни специалистов.
Изучить инфраструктуру площадки и подать заявку на резидентство можно и через Инвестиционный портал Республики Башкортостан. Он является официальным государственным ресурсом. Там же есть возможность получить полезную информацию и воспользоваться электронными сервисами.
С начала 2026 года через онлайн-сервис поступило более 300 заявок на участие в «Предпринимательском часе». Это на 74% больше, чем в прошлом году. Самые активные – бизнесмены Дюртюлинского, Благовещенского и Учалинского районов. А значит, платформа работает и создаёт комфортные условия для развития предпринимательства, способствуя технологическому суверенитету и развитию региона.