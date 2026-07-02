Инвестпортал и индустриальный парк: как в Башкирии создают условия для бизнеса

Более 300 бизнес-идей предложили предприниматели Башкортостана через онлайн-сервис Инвестпортала. Это главная цифровая платформа региона. Она создана для помощи как начинающим предпринимателям, так и крупным инвесторам легко ориентироваться в административных процедурах, находить партнёров и эффективно реализовывать свои проекты.

Так, с её помощью привлекают резидентов в индустриальный парк «Нижегородский», где уже сегодня ведут деятельность порядка 50 предпринимателей малого и среднего бизнеса в сфере услуг, торговли и промышленности. На сегодняшний день общая сумма инвестиций резидентов и управляющей компании инвестплощадки составила почти миллиард рублей. Как развивается бизнес в республике?

Стук за стуком, и в руках Айдара Шарипова тонколистовой металл превращается в деталь будущего оборудования. Жестянщик в третьем поколении, он мастерски владеет молотком и киянкой. Своей профессии отдал десятки лет, из которых последние пять трудится на новом производстве.

Видел, что дед делал, что отец делал, нравилось. Тоже так же собирал. Я уже больше 30 лет жестянщик. Айдар Шарипов, жестянщик

Завод по производству вентиляционного оборудования – молодой и быстроразвивающийся. Созданные здесь изделия отправляются не только по республике, но и по всей России. Для размещения бизнеса компания выбрала площадку на территории Нижегородского индустриального парка.

Основными плюсами для компании является то, что мы нисколько не заботимся об обеспечении предприятия, газоснабжении, электроснабжении. Мы заняты непосредственно производством и выпуском продукции. Мы работаем по Республике Башкортостан и по России, ближайшие регионы, в Татарстан поставляем, на север поставляем. Основные заказчики – это застройщики ЖК, работаем с больницами, на нефтянку берут, спектр компаний большой. Виктор Сидоров, директор по производству компании по изготовлению вентиляционного оборудования

На этой же улице расположился и другой бизнес, который 15 лет занимается автоматизацией технологических процессов: от зерновых комплексов до нефте- и газоперерабатывающих заводов. Сейчас здесь офис продаж и небольшое производство.

В проектах у нас возведение временных ангаров и большого производственного корпуса. Есть большие плюсы, во-первых, УК берёт на себя большую часть функций, о которой нам не нужно думать, а также это комьюнити предпринимателей, бизнесменов, производственников, с кем мы здесь общаемся и совместные проекты делаем. Валерий Корнилов, генеральный директор компании по изготовлению автоматизированных систем управления технологическим процессом

Сосредоточиться на производстве – вот что особенно важно для бизнеса. И резиденты парка могут себе это позволить. За счёт государственной субсидии здесь построены автомобильные дороги, по всей территории проведён газопровод, а все земельные участки подключены к сетям электроснабжения. Решением всех бытовых и инфраструктурных вопросов занимается управляющая компания: обслуживает сети, проводит уборку территории, организует вывоз мусора и не только.

Данные земельные участки на территории подготовлены уже под конкретных резидентов. Человеку, производственнику, предпринимателю не нужно думать о таких мелочных вопросах, как категория земли, подведение коммуникаций, правильное размещение и так далее. Мы оказываем консультативные услуги, помогаем ребятам, ведём от получения разрешения на строительство до пуска в эксплуатацию объектов производства. Артур Давлетов, главный инженер индустриального парка «Нижегородский»

Ещё одно из преимуществ индустриального парка – расположение, удобное для предпринимателей в сфере торговли и услуг, например, ремонт и обслуживание грузового транспорта или каменный рынок.

Для частных клиентов, для потребителей территория удобная, то есть хорошие подъездные пути, транспортная инфраструктура присутствует, рядом дорога, которая Старочишминская. Удобные заезды. Также видно с дороги нашу торговую точку. Валерий Петров, индивидуальный предприниматель

Сегодня на территории 80 гектаров размещено 48 объектов малого и среднего предпринимательства, 24 из которых – производители промышленной продукции. Рабочими местами обеспечены порядка сотни специалистов.

Производство у нас, поскольку мы находимся между населёнными пунктами, разрешено класса опасности 4-5 – это металлообработка, в основном, это деревообработка. Это производство строительных материалов. В данный момент у нас парк заполнен на 90%, и есть ещё несколько участков и для производственников, и для предпринимателей. Ильсеяр Ларионова, директор управляющей компании индустриального парка «Нижегородский»

Изучить инфраструктуру площадки и подать заявку на резидентство можно и через Инвестиционный портал Республики Башкортостан. Он является официальным государственным ресурсом. Там же есть возможность получить полезную информацию и воспользоваться электронными сервисами.

Инвестпортал Республики Башкортостан призван упростить процесс реализации бизнеса, инициатив и создать комфортные условия для развития предпринимательства в регионе. На портале действует 24 электронных сервиса для предпринимателей и инвесторов. Самыми востребованными являются сервис с мерами поддержки, инвестиционный и предпринимательские часы, инвесткарта, а также раздел с мероприятиями для бизнеса. Регина Муратова, начальник отдела развития интернет-порталов Министерства цифрового развития госуправления Республики Башкортостан