В Нефтекамске завершили ремонт проезда на Берёзовском шоссе

Проезд на Берёзовском шоссе в Нефтекамске теперь без ям: ремонт завершён. История началась с видеообращения жителей на Прямую Линию Радия Хабирова, и ЦУР Башкортостана взял вопрос под контроль.

От ям до ухоженной придомовой территории: такой путь должна пройти дорога, чтобы перестать быть испытанием для водителей и пешеходов. Подъезд к домам на Берёзовском шоссе в Нефтекамске раньше напоминал минное поле: один неверный манёвр – и готовься к дорогостоящему ремонту подвески.

Хотя видеообращение тогда не прозвучало на Прямой Линии, в поле зрения ЦУР Башкортостана оно попало.

Жители могут быть уверены, что все сообщения, которые они оставили, отрабатываются, и они получают ответы на свои вопросы. Либо это разъяснение по ситуации, либо это уже решённый вопрос. Ляйсан Хайртдинова, сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан

Тогда, после обращения на Прямую Линию Радия Хабирова, проезд к многоквартирным домам по улице Берёзовское шоссе в Нефтекамске включили в муниципальную программу ремонта.

После заявки провели аукцион, летом подрядчик зашёл на объект. Подготовили основание, уложили новый асфальт, расширили проезд – более 1000 квадратных метров покрытия. Эльвира Нуриахметова, начальник отдела жизнеобеспечения и благоустройства г. Нефтекамска

Результат ремонта жители оценили сразу. По их словам, изменилось не только качество проезда, но и само восприятие дворовой территории.

Как асфальт постелили, стало удобно ездить, и дети начали кататься на велосипедах, на самокатах. Как бы преобразилось. Флорид Аллаяров, житель г. Нефтекамска