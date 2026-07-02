Проезд на Берёзовском шоссе в Нефтекамске теперь без ям: ремонт завершён. История началась с видеообращения жителей на Прямую Линию Радия Хабирова, и ЦУР Башкортостана взял вопрос под контроль.
От ям до ухоженной придомовой территории: такой путь должна пройти дорога, чтобы перестать быть испытанием для водителей и пешеходов. Подъезд к домам на Берёзовском шоссе в Нефтекамске раньше напоминал минное поле: один неверный манёвр – и готовься к дорогостоящему ремонту подвески.
Хотя видеообращение тогда не прозвучало на Прямой Линии, в поле зрения ЦУР Башкортостана оно попало.
Тогда, после обращения на Прямую Линию Радия Хабирова, проезд к многоквартирным домам по улице Берёзовское шоссе в Нефтекамске включили в муниципальную программу ремонта.
Результат ремонта жители оценили сразу. По их словам, изменилось не только качество проезда, но и само восприятие дворовой территории.
История проезда на Берёзовское шоссе – ещё одно подтверждение того, что обращения жителей становятся частью управленческих решений. Даже если вопрос не прозвучал в эфире Прямой Линии, он не остаётся без внимания. А значит, у людей есть реальный инструмент для решения проблем, которые напрямую влияют на качество жизни.