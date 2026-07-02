С 1 июля в Башкортостане увеличили размер выплат приёмным и патронатным семьям, а также опекунам детей-сирот. Поправки в республиканский закон подписал глава региона Радий Хабиров. Нововведения затронут порядка 6000 опекунов и приёмных родителей по всему региону.
В доме Бахрамовых тишина бывает редко. Ильзида и Радик всегда мечтали о большой семье. И в 2021 году пошли на серьёзный шаг.
Вместе с кровными они растят 12 детей. Ильзида – бывший библиотекарь, ухаживает за цветами, делает заготовки на зиму. Глава семьи – Радик, работает на Севере, в свободное время благоустраивает дом. Всё сделано его руками, поэтому ребята с малых лет приучены к труду: кто по хозяйству поможет, кто – на кухне. Старшие дети создали свои семьи, остальные – учатся в колледжах и школах.
Награда за тёплое родительское сердце не заставила себя ждать. Супруги Бахрамовы удостоены Ордена «Родительская слава». К слову, в республике проживает около девяти тысяч детей-сирот, и почти 95% из них уже взяли в семьи. На их содержание с 1 июля увеличили размер ежемесячных выплат.
Теперь опекуны или попечители будут получать в среднем 11 тысяч рублей, на содержание ребёнка-инвалида или ребёнка с ОВЗ выделяют порядка 13,5 тыс.
Для оформления выплат можно обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства, в Многофункциональный центр или оставить заявку на «Госуслугах».