Аграрии Мелеуза планируют собрать рекордный урожай картофеля

Обильные дожди в июне их точно не разочаровали. Мелеузовские овощеводы в этом году планируют собрать рекордный для себя урожай картофеля. И один из главных факторов успеха – как раз погода. Об ожиданиях земледельцев на этот сезон – в нашем сюжете.

Не только ровными рядами, но и крепкими растениями могут похвастаться овощеводы крестьянско-фермерского хозяйства Османовых. Для этого они приложили массу усилий. Картофель посадили 20 мая, а уже сегодня он начинает цвести.

Развитие идеальное, проблем с бактериальными болезнями нет, несмотря на дождливую погоду. Она хорошая, развивается идеально. Мы буквально вчера профилактику сделали, защитили биологическим удобрением медь, марганец и подкормили по листу. Магомедгаджи Османов, глава КФХ

Второй год подряд здесь работают под лозунгом: «Меньше химии, больше полезных бактерий». Что касается осадков, обильные дожди не то чтобы помешали, а наоборот, способствовали нормальному развитию растений. В июне и вовсе практически не пришлось прибегать к помощи дождевальной машины. Её специально покупали на случай засушливого лета.

Дождевальная машина кругового типа, по понятным причинам, в этом году она не так активно эксплуатируется, но в начале мы, конечно, её активно использовали для начального полива. Последний месяц мы её не используем. Осман Османов, заместитель руководителя КФХ