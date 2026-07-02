Обильные дожди в июне их точно не разочаровали. Мелеузовские овощеводы в этом году планируют собрать рекордный для себя урожай картофеля. И один из главных факторов успеха – как раз погода. Об ожиданиях земледельцев на этот сезон – в нашем сюжете.
Не только ровными рядами, но и крепкими растениями могут похвастаться овощеводы крестьянско-фермерского хозяйства Османовых. Для этого они приложили массу усилий. Картофель посадили 20 мая, а уже сегодня он начинает цвести.
Второй год подряд здесь работают под лозунгом: «Меньше химии, больше полезных бактерий». Что касается осадков, обильные дожди не то чтобы помешали, а наоборот, способствовали нормальному развитию растений. В июне и вовсе практически не пришлось прибегать к помощи дождевальной машины. Её специально покупали на случай засушливого лета.
Овощеводством Османовы занимаются более 15 лет. В арсенале практически весь борщевой набор. Выращивают капусту, салат, морковь, свёклу, лук. Что касается картофеля, в этом году земледельцы хотят побить свой же рекорд по урожайности. Вместо 350 получить 400 центнеров корнеплодов с гектара. Все предпосылки к этому есть, помогает и погода.