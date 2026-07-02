В Башкирии отмечается Международный день спортивного журналиста

Сегодня во всём мире отмечают День спортивного журналиста. В Уфе провели форум «На острие спортивного пера: взгляд из сердца Евразии». На мероприятии собрались представители СМИ, пресс-служб профессиональных клубов и федераций республики. Как в этот день у спортивных журналистов переплелись праздник и рабочие будни?

В этот день журналисты, руководители и пресс-атташе спортивных клубов встретились не на соревнованиях, а в Центре управления республикой. Так, Международный день спортивного журналиста провели в новом формате.

Спорт, своего рода, отдельное направление в журналистике: это цитируемость, информационный повод, крупные соревнования. Но важно помнить, что за всеми очками, голами и секундами скрываются простые человеческие судьбы тех, кто умеет терпеть, не сдаваться и побеждать. И удивительные истории случаются не только со спортсменами и тренерами, но и с журналистами.

Одним из гостей форума в Уфе стал руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян. Но, прежде чем стать очевидцем Олимпийских игр, он прошёл длинный путь. Спорт любил с детства и был готов работать бесплатно. Однажды за свой счёт отправился на чемпионат России, где вёл текстовую онлайн-трансляцию, так его и заметили.

Были на мероприятии и те, кто пришёл в профессию журналиста после завершения спортивной карьеры. Так, Юлия Павлова провела 15 сезонов в составе гандбольной команды «Уфа-Алиса», а теперь работает в пресс-службе и помогает прославлять гандбол в республике.

На форуме говорили об основных качествах в профессии: неравнодушие, инициативность и креативность. Обменялись опытом работы в новых форматах, обсудили современные вызовы и то, как сделать так, чтобы о башкирских спортсменах говорили в регионе и за его пределами.