В Уфе состоялась конференция «Современные подходы контрольно-счетных органов в реализации превентивной функции контроля». Мероприятие объединило ведущих экспертов финансового надзора: представителей счетной палаты, региональных и муниципальных контрольно-счетных органов, ученых и аудиторов.
Главный вопрос встречи – как перестроить систему так, чтобы чиновники и подрядчики не боялись проверок. Участники говорили о современных цифровых решениях: системах, которые помогают отслеживать траты в режиме реального времени, определять риски на ранней стадии и быстро реагировать на любые подозрительные сигналы. По мнению экспертов, сегодня важно не ждать, пока нарушение случится, а сделать все, чтобы его просто не произошло.