Главный вопрос встречи – как перестроить систему так, чтобы чиновники и подрядчики не боялись проверок. Участники говорили о современных цифровых решениях: системах, которые помогают отслеживать траты в режиме реального времени, определять риски на ранней стадии и быстро реагировать на любые подозрительные сигналы. По мнению экспертов, сегодня важно не ждать, пока нарушение случится, а сделать все, чтобы его просто не произошло.