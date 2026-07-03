В деревне Башкирии введён карантин из-за бешеной кошки

В деревне Мансурово Учалинского района введён карантин по бешенству. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Фото №1 - В деревне Башкирии введён карантин из-за бешеной кошки

На территории деревни кошка укусила 16-летнюю местную жительницу. Животное оказалось заражено бешенством. На это указали данные исследования ветеринарной станции Учалов и Учалинского района.

Пострадавшая девочка получила медицинскую помощь в Учалинской ЦРБ – она проходит курс антирабической вакцинации. Ветеринарная станция приступила к ликвидации очага заражения. Всех животных, восприимчивых к бешенству, включая бродячих, вакцинируют.

Фото: magnific.com

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