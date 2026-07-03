В деревне Башкирии введён карантин из-за бешеной кошки

Пострадавшая девочка получила медицинскую помощь в Учалинской ЦРБ – она проходит курс антирабической вакцинации. Ветеринарная станция приступила к ликвидации очага заражения. Всех животных, восприимчивых к бешенству, включая бродячих, вакцинируют.