В деревне Башкирии введён карантин из-за бешеной кошки

В деревне Мансурово Учалинского района введён карантин по бешенству. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
На территории деревни кошка укусила 16-летнюю местную жительницу. Животное оказалось заражено бешенством. На это указали данные исследования ветеринарной станции Учалов и Учалинского района.
Пострадавшая девочка получила медицинскую помощь в Учалинской ЦРБ – она проходит курс антирабической вакцинации. Ветеринарная станция приступила к ликвидации очага заражения. Всех животных, восприимчивых к бешенству, включая бродячих, вакцинируют.
Фото: magnific.com