В Башкирии увековечили память погибших полицейских

В Сибае открыт мемориал сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга. Памятник установлен на аллее перед зданием городского отдела МВД.

Инициатива создания мемориала принадлежит коллегам погибших при поддержке руководства республики. В церемонии открытия принял участие министр внутренних дел Башкирии генерал-лейтенант полиции Александр Воронежский.

Как было отмечено, в регионе при исполнении служебных обязанностей погибли 179 сотрудников, из них четверо проходили службу в Сибае. Особым моментом церемонии стало выступление Акжан Абдрахмановой, вдовы старшины милиции Руслана Абдрахманова, погибшего 25 мая 2011 года при задержании преступника.