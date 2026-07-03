В Башкирии увековечили память погибших полицейских

В Сибае открыт мемориал сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга. Памятник установлен на аллее перед зданием городского отдела МВД.
Инициатива создания мемориала принадлежит коллегам погибших при поддержке руководства республики. В церемонии открытия принял участие министр внутренних дел Башкирии генерал-лейтенант полиции Александр Воронежский.
Как было отмечено, в регионе при исполнении служебных обязанностей погибли 179 сотрудников, из них четверо проходили службу в Сибае. Особым моментом церемонии стало выступление Акжан Абдрахмановой, вдовы старшины милиции Руслана Абдрахманова, погибшего 25 мая 2011 года при задержании преступника.
Память погибших почтили минутой молчания. После открытия мемориала состоялось возложение цветов.
Фото: МВД по РБ.