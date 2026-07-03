Глава Башкирии встретился с Президентом Абхазии

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с Президентом Абхазии Бадрой Гунбой в рамках рабочей поездки в Сухум. На повестке – укрепление международных экономических связей, а также развитие туризма и гуманитарного сотрудничества.

Важным шагом на этом пути стало открытие обновлённого аэровокзального комплекса международного аэропорта «Сухум» и запуск прямых рейсов в столицу Абхазии из Уфы. Также принято решение о дополнительном финансировании программы «Башкирско-абхазское долголетие». Президент Абхазии поблагодарил делегацию Башкортостана за визит и подчеркнул стратегический характер двусторонних отношений.

Связи между народами Абхазии и Башкортостана развиваются давно. Наша дружба и серьёзная культурная платформа создают необходимые условия для дальнейшего взаимодействия. Это яркий след, который республика оставляет в сердцах и душах нашего народа. Набережная преображается, и жители города долго будут помнить ваш вклад в этот проект. Бадра Гунба, Президент Республики Абхазия

В рамках рабочей поездки Радий Хабиров ознакомился с обновлённой набережной Диоскуров в Сухуме. Реконструкцию объекта провели при поддержке регионов России, в том числе Башкортостана. Проект реализовали по поручению Президента России Владимира Путина. Она проходит вдоль побережья Чёрного моря и является одной из главных достопримечательностей Сухума и популярным местом отдыха жителей и туристов. Руководитель региона также посетил Сухумскую крепость – памятник археологии, расположенный рядом с набережной.