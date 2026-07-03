Акушер-гинеколог из Уфы стал блогером

Просто о важном: уфимский врач-гинеколог в соцсетях рассказывает об интересных клинических случаях, отвечает на волнующие подписчиков вопросы, а также делится шокирующими, но хорошими новостями.

«Вот такой шок-контент», – именно так в очередном видео Станислав Иваха представил подписчикам историю пациентки, которая с разницей в месяц впервые стала бабушкой и в 12-й раз – мамой.

По-доброму, с юмором Станислав Иваха рассказывает про беременность, роды и простым языком отвечает на непростые вопросы. И если блогерством он занимается недавно, то врачом работает уже больше 20 лет. С коллегой Викторией Важдаевой медик знаком уже давно: их дружба, словно прочная нить, тянется сквозь года.

Сегодня Станислав Иваха – заведующий послеродовым отделением в Республиканском перинатальном центре. Профессию медик выбрал неслучайно: пошел по стопам родителей.

Станислав вспоминает: когда, будучи студентом четвертого курса, впервые услышал крик новорождённого, не смог сдержать слез. Тогда не оставалось уже никаких сомнений: быть акушером-гинекологом – его призвание. А вот становиться блогером он изначально и не планировал. Просто в какой-то момент понял, что ему есть о чем рассказать.