В деревне Калиновка Давлекановского района открылась XV Международная аэрокосмическая школа имени космонавта-испытателя СССР Урала Султанова. Она объединила юных победителей и призеров олимпиад, конкурсов и чтений, увлеченных физикой, математикой, биологией, химией, астрономией, космонавтикой и авиацией.

В школе ребята занимаются спортом, слушают лекции, участвуют в олимпиадах, организуют концерты, ставят спектакли, встречаются с космонавтами, летчиками, депутатами, учеными, руководителями предприятий и военными.

Главная задача школы – выявление и поддержка талантливых детей, которые в будущем панируют работать в научно-исследовательских учреждениях, в конструкторских бюро, на предприятиях военно-промышленного комплекса, а также в Роскосмосе и Росатоме.