Боец СВО из Башкирии приехал домой ради защиты диплома

Боец СВО из Кумертау Рафаэль Баширов с позывным «Раскат» вернулся домой, чтобы защитить диплом в университете.
Он пришел в редакцию издания «Кумертауское время» в военной форме, чтобы подать объявление об утере студенческого билета, но в итоге рассказал о своей службе.
Рафаэль – уроженец Кумертау. Он учился в детском саду «Колокольчик», школах №6 и №11, окончил школу №1 «Гармония» и авиационный колледж. После второго курса отслужил в танковых войсках на Дальнем Востоке. Окончив колледж, поступил в авиационный университет по специальности «Электроэнергетика и электротехника». Затем боец заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО.
По его словам, подготовка проходила около 40 дней под Донецком, после чего он был направлен в штурмовую бригаду.
Младший сержант участвовал в боевых действиях, получил ранения и проходил лечение в госпиталях, после чего возвращался в строй.
Командир батальона также отметил поддержку со стороны дома – гуманитарную помощь и письма школьников.
В завершение он сообщил о планах вернуться в Кумертау, работать и создать семью. Также отметил, что город заметно изменился в лучшую сторону.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Кумертауское время».