Боец СВО из Башкирии приехал домой ради защиты диплома

Боец СВО из Кумертау Рафаэль Баширов с позывным «Раскат» вернулся домой, чтобы защитить диплом в университете.

Фото №1 - Боец СВО из Башкирии приехал домой ради защиты диплома

Он пришел в редакцию издания «Кумертауское время» в военной форме, чтобы подать объявление об утере студенческого билета, но в итоге рассказал о своей службе.

В газете напишете? Вот бабушка будет рада.

позывной «Раскат» 

Рафаэль – уроженец Кумертау. Он учился в детском саду «Колокольчик», школах №6 и №11, окончил школу №1 «Гармония» и авиационный колледж. После второго курса  отслужил в танковых войсках на Дальнем Востоке. Окончив  колледж, поступил  в авиационный университет по специальности «Электроэнергетика и электротехника».  Затем боец заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО.

Наверное, у каждого молодого человека время от времени возникает желание круто изменить жизнь.  Когда изо дня в день одно и то же, нас, молодых, тянет от безделья на не совсем хорошие приключения, отчего расстраиваются родители. Я не исключение. Короче, решил попросту не тратить ни времени, ни сил – решил идти на СВО. Не подвиг совершить, а встать на защиту народа. Скажете, высокопарно? Но это так на самом деле.

позывной «Раскат» 

По его словам, подготовка проходила около 40 дней под Донецком, после чего он был направлен в штурмовую бригаду.

Хорошо нас готовили. Через два месяца – уже на передовой, в штурмовой бригаде. Было всякое: и липкий страх, и огромная гордость за себя – за то, что не струсил, что смог взять в руки оружие как настоящий взрослый мужчина.

позывной «Раскат» 
Башбат

Младший сержант участвовал в боевых действиях, получил ранения и проходил лечение в госпиталях, после чего возвращался в строй.

Я понял, что наши врачи – это действительно сила, они передовые.

позывной «Раскат» 

Командир батальона также отметил поддержку со стороны дома – гуманитарную помощь и письма школьников.

Все помогают: и народ, и государство. Знаете, как я обрадовался, когда с гуманитаркой нам пришел мед в контейнерах? Я ведь из Башкирии, чай без меда не представляю. А письма от школьников? Они трогают до глубины души, ведь они от души.

позывной «Раскат» 

В завершение он сообщил о планах вернуться в Кумертау, работать и создать семью. Также отметил, что город заметно изменился в лучшую сторону.

Понял, что надо ценить жизнь, близких, родителей и бабушек. У меня их две: бабуля Минзаля Дамилдаровна и оло эсейка Гульнур Баширова. Понял, что нужно всегда двигаться вперед... Ко многим вещам стал относиться серьезнее.

позывной «Раскат» 

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Кумертауское время».

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