Боец СВО из Башкирии приехал домой ради защиты диплома

Наверное, у каждого молодого человека время от времени возникает желание круто изменить жизнь. Когда изо дня в день одно и то же, нас, молодых, тянет от безделья на не совсем хорошие приключения, отчего расстраиваются родители. Я не исключение. Короче, решил попросту не тратить ни времени, ни сил – решил идти на СВО. Не подвиг совершить, а встать на защиту народа. Скажете, высокопарно? Но это так на самом деле.

позывной «Раскат»