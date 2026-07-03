В Уфу госпитализировали упавшего с дерева мужчину

В Мелеузовском районе местный житель серьёзно пострадал, упав с дерева. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

62-летний мужчина упал с высоты в труднодоступной местности. Очевидцы сразу обратились за помощью к спасателям. Специалисты на квадроцикле доставили пострадавшего к врачам. У мужчины диагностировали тяжёлую травму позвоночника и множество переломов. Было принято решение госпитализировать пострадавшего в Уфу санавиацией.