В Уфу госпитализировали упавшего с дерева мужчину

В Мелеузовском районе местный житель серьёзно пострадал, упав с дерева. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
62-летний мужчина упал с высоты в труднодоступной местности. Очевидцы сразу обратились за помощью к спасателям. Специалисты на квадроцикле доставили пострадавшего к врачам. У мужчины диагностировали тяжёлую травму позвоночника и множество переломов. Было принято решение госпитализировать пострадавшего в Уфу санавиацией.
Для обеспечения посадки воздушного судна спасатели расчистили и подготовили площадку, пригодную для посадки медицинского вертолёта. Это позволило медикам оперативно прибыть на место и эвакуировать мужчину.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС