В Башкирии точечно подсветили проблемы с бензином

Сегодня, 3 июля, в рамках брифинга из ЦУР Башкирии обсудили ситуацию на топливном рынке республики.

Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Тимур Герасимов и заместитель министра сельского хозяйства Ильшат Ахметов в прямом эфире подсветили точечные проблемы с бензином.

Так, в Стерлибашевском районе на АЗС «Башнефть» сохраняется очередь в 5-6 машин на колонку. Подвоз топлива был осуществлён в полдень.

На улице Комсомольской на АЗС работают 4 колонки из 12. Это связано с тем, что бензовоз приходит с разными видами топлива, поэтому колонки закрываются каскадным образом.

Заранее узнать, какой бензин есть на заправке можно только непосредственно на АЗС.

В Нагаево на заправке «Уфаойл» выровнялись цены. Ранее стоимость бензина повышалась, так как АЗС закупал топливо у нефтетрейдеров.