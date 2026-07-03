Топливо в Башкирии: ситуация на 3 июля

На телеканале БСТ продолжается серия ежедневных брифингов, которые посвящены ситуации на топливном рынке Башкирии.

Специально созданный Оперштаб мониторит обстановку на заправках каждые три часа. Какая ситуация на АЗС сейчас?

Об этом в рамках ежедневных брифингов, посвященных ситуации на топливном рынке Башкирии, мы поговорили с ведущими экспертами отрасли. В гостях студии - первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Тимур Герасимов и заместитель министра сельского хозяйства Ильшат Ахметов.

Какая обстановка на АЗС сейчас?

Напряженность по очередям спадает, вчера 11 машин в среднем на всех АЗС, а сегодня - 9. Главное - обеспечить ритмичность поставок, ведь погода налаживается, люди выезжают за город. Загружаются заправки на трассах, там больше всего спрос.

Как себя чувствуют аграрии?

В ближайшее время начнется уборочная страда. Идет активная фраза, требуется планомерная и ритмичная поставка топлива. Для сельхозпроизводителей определены гарантированные поставщики, в Башкирии это 3 предприятия. Нефтебазы расположены равномерно, всего их 13 штук. По отгрузкам перебоев нет. С нефтебазы топливо до трактора в свою очередь уже везет бензовоз. На сегодня топлива хватает не только для проведения основных работ, но также и для непосредственного накопления топлива.

А как быть личным подсобным хозяйствам, которые не заключали договоры с нефтебазами, а просто приезжали на заправку и заправлялись?

Они не производят товары, а топливо используют на своих малых приусадебных участках. Принято решение: в районах должны аккумулировать список таких хозяйств и передать в Минсельхоз. Далее список передается в Оперштаб, крупными мазками такие вопросы решаются. В Минсельхозе России также ежедневно проходит федеральный штаб, на котором обсуждают вопросы увеличения объема топлива.

Что делать обычным жителям, у которых дома растет трава?

На данный момент отпуск топлива в канистры запрещен. Сейчас нужно немного подождать и потерпеть.

Какая обстановка сейчас в Стерлибашевском районе?

В райцентре на заправке “Башнефти” наблюдается очередь в 5-6 машин на колонку. Сегодня в полдень сюда приехал бензовоз со всеми видами бензина. Кроме “Башнефти” работает и заправка “Газпрома”, трудностей с топливом население уже не испытывает.

С 26 июня на улице Комсомольской в Уфе на одной из АЗС из 12 колонок работают всего 4, в чем дело?

Физически бензовоз приходит с разными видами топлива, поэтому колонки закрываются каскадным образом.

Как быть управляющим компаниям?

Если говорить о жизнеобеспечении аварийных служб, то проблем нет. Если говорить о сезонных работах (покос травы и тд.), то и здесь вопросов нет - запас топлива есть.

Будет ли на заправках топливо Евро-3?

Власти предлагают подождать решения федерального штаба, все зависит от него.

Как заранее узнать о том, есть ли нужный бензин на той или иной заправке?

Если говорить о бензине АИ-95, оперативную информацию можно получить непосредственно на АЗС. Оператор подскажет, едет ли сюда бензовоз с нужным топливом в ближайшее время.

Большие цены на заправке “Уфаойл” в Нагаево, в чем дело?

Сегодня цены уже выровнялись, ранее цены были высокими, потому что они закупали топливо у нефтетрейдеров. Сейчас там есть бензин АИ-92 от проверенного производителя по невысокой цене.

В Иглино есть проблема на заправках, когда они будут решены?

Проблемы сохраняются и здесь, и в Аургазинском районе. Сейчас ведется работа с главами, чтобы следить за ограничениями отпуска топлива. Власти призывают жителей к сознательности.

Куда жаловаться на тех, кто заправляет топливо в канистры?

Прежде всего нужно сигнализировать оператору заправки.

Есть резон аграриям переходить на газ?