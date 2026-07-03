На телеканале БСТ продолжается серия ежедневных брифингов, которые посвящены ситуации на топливном рынке Башкирии.
Специально созданный Оперштаб мониторит обстановку на заправках каждые три часа. Какая ситуация на АЗС сейчас?
Об этом в рамках ежедневных брифингов, посвященных ситуации на топливном рынке Башкирии, мы поговорили с ведущими экспертами отрасли. В гостях студии - первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Тимур Герасимов и заместитель министра сельского хозяйства Ильшат Ахметов.
Какая обстановка на АЗС сейчас?
Напряженность по очередям спадает, вчера 11 машин в среднем на всех АЗС, а сегодня - 9. Главное - обеспечить ритмичность поставок, ведь погода налаживается, люди выезжают за город. Загружаются заправки на трассах, там больше всего спрос.
Как себя чувствуют аграрии?
В ближайшее время начнется уборочная страда. Идет активная фраза, требуется планомерная и ритмичная поставка топлива. Для сельхозпроизводителей определены гарантированные поставщики, в Башкирии это 3 предприятия. Нефтебазы расположены равномерно, всего их 13 штук. По отгрузкам перебоев нет. С нефтебазы топливо до трактора в свою очередь уже везет бензовоз. На сегодня топлива хватает не только для проведения основных работ, но также и для непосредственного накопления топлива.
А как быть личным подсобным хозяйствам, которые не заключали договоры с нефтебазами, а просто приезжали на заправку и заправлялись?
Они не производят товары, а топливо используют на своих малых приусадебных участках. Принято решение: в районах должны аккумулировать список таких хозяйств и передать в Минсельхоз. Далее список передается в Оперштаб, крупными мазками такие вопросы решаются. В Минсельхозе России также ежедневно проходит федеральный штаб, на котором обсуждают вопросы увеличения объема топлива.
Что делать обычным жителям, у которых дома растет трава?
На данный момент отпуск топлива в канистры запрещен. Сейчас нужно немного подождать и потерпеть.
Какая обстановка сейчас в Стерлибашевском районе?
В райцентре на заправке “Башнефти” наблюдается очередь в 5-6 машин на колонку. Сегодня в полдень сюда приехал бензовоз со всеми видами бензина. Кроме “Башнефти” работает и заправка “Газпрома”, трудностей с топливом население уже не испытывает.
С 26 июня на улице Комсомольской в Уфе на одной из АЗС из 12 колонок работают всего 4, в чем дело?
Физически бензовоз приходит с разными видами топлива, поэтому колонки закрываются каскадным образом.
Как быть управляющим компаниям?
Если говорить о жизнеобеспечении аварийных служб, то проблем нет. Если говорить о сезонных работах (покос травы и тд.), то и здесь вопросов нет - запас топлива есть.
Будет ли на заправках топливо Евро-3?
Власти предлагают подождать решения федерального штаба, все зависит от него.
Как заранее узнать о том, есть ли нужный бензин на той или иной заправке?
Если говорить о бензине АИ-95, оперативную информацию можно получить непосредственно на АЗС. Оператор подскажет, едет ли сюда бензовоз с нужным топливом в ближайшее время.
Большие цены на заправке “Уфаойл” в Нагаево, в чем дело?
Сегодня цены уже выровнялись, ранее цены были высокими, потому что они закупали топливо у нефтетрейдеров. Сейчас там есть бензин АИ-92 от проверенного производителя по невысокой цене.
В Иглино есть проблема на заправках, когда они будут решены?
Проблемы сохраняются и здесь, и в Аургазинском районе. Сейчас ведется работа с главами, чтобы следить за ограничениями отпуска топлива. Власти призывают жителей к сознательности.
Куда жаловаться на тех, кто заправляет топливо в канистры?
Прежде всего нужно сигнализировать оператору заправки.
Есть резон аграриям переходить на газ?
Действительно, такая работа в регионе ведется. Газ позволяет снизить себестоимость продукции. Крупные агрохолдинги эту работу уже провели. На мультитопливных заправках метан есть в обычном режиме, водители никаких сложностей не испытывают.