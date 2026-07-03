Житель Башкирии закидал поезд камнями

Оказалось, мужчина поссорился с супругой и ушёл на ночь к матери. В час ночи он проходил мимо станции Кандры, где заметил стоящий локомотив. Мужчина вспомнил, что шум поездов сильно мешает ему спать, поэтому решил выместить злобу на случайном машинисте. Сотрудник железной дороги в разговор с мужчиной вступать не стал и закрыл окно. Тогда сельчанин начал забрасывать локомотив камнями. Он разбил одно из окон вагона и сбежал.