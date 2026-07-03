Самый большой спрос на бензин – на трассах. Это связано с предстоящими выходными и желанием граждан выехать за город. В Иглино и Аургазинском районе всё ещё фиксируются проблемы и очереди. Оперативный штаб работает с главами районов, чтобы следить за ограничениями продажи бензина. Также гражданам напомнили, что запрет на отпуск топлива в канистры сохраняется.

Заместитель Министерства сельского хозяйства Ильшат Ахметов сообщил, что сельхозсфера пока с топливными проблемами не столкнулась. Для аграриев определены гарантированные поставщики. В Башкортостане это три предприятия. Нефтебазы расположены равномерно, всего их 13 штук. По отгрузкам перебоев нет. С нефтебазы топливо до трактора в свою очередь уже везет бензовоз. На сегодня топлива хватает не только для проведения основных работ, но также и для непосредственного накопления топлива.