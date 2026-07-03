В Башкирии беременных с гестационным диабетом обеспечивают системами мониторинга

В Башкортостане беременные женщины с выявленным гестационным сахарным диабетом бесплатно получают системы непрерывного мониторинга глюкозы. Датчики устанавливают в рамках региональной программы «Борьба с сахарным диабетом». Нововведение позволяет будущим мамам предотвратить опасные скачки глюкозы и значительно снизить риск тяжелых осложнений как для самой женщины, так и для будущего ребенка.

Эта маленькая белая кнопка – спасение для Александры и её пока еще не родившегося малыша. На одном из тестов, проведённых почти два месяца назад, у девушки обнаружили гестационный сахарный диабет, повышенный уровень глюкозы во время беременности. Теперь он фиксирует уровень сахара в крови и каждые несколько минут передает данные в приложение на смартфон Александры и в компьютер врача.

На сегодняшний день на учете с гестационным сахарным диабетом только в 46-й городской поликлинике состоит порядка 50 пациенток. И каждая, если есть необходимость, получает свой датчик. Его выдают бесплатно в рамках региональной программы «Борьба с сахарным диабетом».

Самое важное при таком диагнозе – питание. Поэтому пациенты с сахарным диабетом ведут дневник. И здесь учитывается не только количество, но и качество еды.

Сегодня почти в каждом супермаркете есть стеллаж с пометкой «здоровое питание», и здесь между хлебцами из отрубей и безглютеновых макарон можно найти и сладости с надписью «без сахара». С точки зрения доказательной медицины это во многом маркетинговая ловушка. В составе этих продуктов часто присутствует фруктоза, мед, сиропы агавы или топинамбура. Для эндокринной системы это такой же сахар, который вызывает выброс инсулина.