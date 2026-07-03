Уфимцы на Дне молодежи скачали трафик, равный более 400 тыс. фотографий – Билайн

«Современные городские праздники сложно представить без мобильной связи. С ее помощью горожане ищут нужную площадку, договариваются о встрече с друзьями, сохраняют яркие моменты на фото и видео и сразу поделиться ими. Мы заранее подготовили сеть к повышенной нагрузке, чтобы она стабильно работала даже при большом количестве пользователей», – отмечает Максим Тюрихин, директор Уфимского отделения Билайна.