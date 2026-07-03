Уфимцы на Дне молодежи скачали трафик, равный более 400 тыс. фотографий – Билайн

Во время празднования Дня молодежи в Уфе клиенты Билайна скачали объем трафика, сопоставимый с более чем 400 тысячами фотографий.
Праздник прошел 27 июня на набережной Белой и, несмотря на дождливую погоду, собрал горожан разных возрастов. Наиболее активными участниками оказались челябинцы в возрасте от 35 до 45 лет (34%).
Молодежная аудитория составила 30% гостей фестиваля, на котором можно было послушать выступления Марата Яруллина, Кравца, Фогеля и BABY Ti, принять участие в мастер-классах, лекциях, маркете и спортивных активностях.
Во время праздника уфимцы активно пользовались мобильными приложениями. Чаще всего это были соцсети и мессенджеры, поисковые системы, карты, маркетплейсы и банковские приложения.
«Современные городские праздники сложно представить без мобильной связи. С ее помощью горожане ищут нужную площадку, договариваются о встрече с друзьями, сохраняют яркие моменты на фото и видео и сразу поделиться ими. Мы заранее подготовили сеть к повышенной нагрузке, чтобы она стабильно работала даже при большом количестве пользователей», – отмечает Максим Тюрихин, директор Уфимского отделения Билайна.
Ранее Билайн рассказал о развитии сети в крупных городах Башкирии, а также о запуске новых базовых станций в популярных туристических локациях и отдалённых деревнях.
Реклама. ПАО «Вымпелком»
ИНН 7713076301 Erid: 2Vtzqvv6yDK