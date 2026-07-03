Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа по вопросам соцподдержки участников СВО. Оно прошло под руководством полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Поднимались вопросы совершенствования мер социализации участников СВО и поддержки их семей.
В Башкортостане выстроена многоуровневая система: реализуются 99 мер поддержки, из которых 55 – региональные. Трудятся 130 социальных координаторов филиала Госфонда «Защитники Отечества», большой вклад вносит и Ассоциация ветеранов СВО. А ветераны занимают управленческие должности в госструктурах и различных организациях.