Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа по вопросам соцподдержки участников СВО. Оно прошло под руководством полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Поднимались вопросы совершенствования мер социализации участников СВО и поддержки их семей.