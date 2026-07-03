В Башкирии строительство обхода села Толбазы завершено на 60%

Строительство Западного обхода села Толбазы в Аургазинском районе завершено на 60%. Это почти шесть километров дороги, которая поможет вывести транзитный транспорт за пределы села и сократить время в пути в направлении Давлеканово. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Когда завершат строительство?

Основание будущей дороги укрепляют по всем правилам. Работы на Западном обходе села Толбазы начались почти три года назад. За это время рабочие переложили инженерные коммуникации и перенесли высоковольтные столбы. Сейчас отсыпают земляное полотно – близятся к финишной прямой.

Главная цель шестикилометрового обхода – разгрузить райцентр от транзитного транспорта. В селе проживает порядка десяти тысяч человек, и через него же проезжают большегрузы, которые создают шум, пыль и риски для пешеходов. Так, новая дорога выведет поток за пределы Толбазов и сократит время в пути в сторону Давлеканово.