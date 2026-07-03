В Уфе обновили входную группу подъезда после ЧП с курьером

В Уфе обновилась входная группа подъезда, где бетонная плита едва не убила курьера. Жильцы дома вместе со своей управляющей компанией приняли решение убрать и в других парадных бетонные навесы и оборудовать новые. Ремонт входных групп – это часть обновлений, которые идут в МКД по всей республике.

Ход ремонта – под пристальным вниманием жильцов. Управляющая же компания уверяет: оставшаяся часть стены под навесом также будет обработана. Входные группы дома №28 по ул. Рыльского не просто обновляются, а реконструируются. Решение приняли жильцы с новой УК после того, как бетонная стена два года назад едва не прибила курьера: он просто прислонил коробку с товаром к стене у подъездной двери.

Теперь практически все старые бетонные навесы снесены. На их месте уже стоят металлические, на козырьках же – мягкая черепица. Жильцы также обращают внимание и на другие детали и хотят, чтобы обновления шли дальше.

Представители управляющей компании отмечают: входные группы совсем скоро приобретут совершенно новый вид. В двух подъездах оставили старые бетонные, которые не несут опасности. К ним были обустроены пандусы. Работы продолжатся. А ещё жители дома в Сипайлово мечтают, чтобы привели в порядок детскую площадку.

К слову, в республике в разгаре пора капремонта. Так, например, в Стерлитамаке приводится в порядок кровля на нескольких многоквартирных домах: замена рулонного покрытия, заливка стяжки и гидроизоляция – всё для того, чтобы крыша не дала течь.