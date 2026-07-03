Более
полутора тысяч специалистов пополнят ряды медицинских работников Башкортостана
и всей страны. Дипломы вручили во время церемонии на «Уфа-Арене». Среди
выпускников – 238 человек окончили вуз с отличием.
Часть
молодых специалистов отправится работать по целевому направлению в больницы
Башкортостана, Камчатского края, учреждения Федерального медико-биологического
агентства и Роспотребнадзора.
Сегодня мы провожаем в путь, в
большую жизнь 1686 наших выпускников: студентов «Лечебного дела», студентов-педиатров,
студентов «Международного факультета», фармацевтов, биологов, IT-специалистов,
социальных работников, клинических психологов, провизоров и стоматологов.Валентин Павлов, ректор БГМУ
Кульминацией
церемонии стала клятва российского врача – выпускники торжественно пообещали
хранить достоинство профессии и заботиться о здоровье пациентов.
Где-то приходится чуть-чуть
поднажать, чтобы выдать из себя максимум, а где-то можно пролететь на спокойном
ритме, но в любом случае это всё компенсируется активной жизнью, хорошими
людьми вокруг тебя, ну и атмосферой в нашем университете.Юсуп Дишнаев, выпускник БГМУ
Мне с детства был интересен именно
сам организм человека, как он развивается, как все механизмы в нём образуются, поэтому я пришла в медицину.Татьяна Комышева, выпускница БГМУ