В Уфе вручили дипломы выпускникам БГМУ

Более полутора тысяч специалистов пополнят ряды медицинских работников Башкортостана и всей страны. Дипломы вручили во время церемонии на «Уфа-Арене». Среди выпускников – 238 человек окончили вуз с отличием.

Часть молодых специалистов отправится работать по целевому направлению в больницы Башкортостана, Камчатского края, учреждения Федерального медико-биологического агентства и Роспотребнадзора.

Сегодня мы провожаем в путь, в большую жизнь 1686 наших выпускников: студентов «Лечебного дела», студентов-педиатров, студентов «Международного факультета», фармацевтов, биологов, IT-специалистов, социальных работников, клинических психологов, провизоров и стоматологов.

Валентин Павлов, ректор БГМУ

Кульминацией церемонии стала клятва российского врача – выпускники торжественно пообещали хранить достоинство профессии и заботиться о здоровье пациентов.

Где-то приходится чуть-чуть поднажать, чтобы выдать из себя максимум, а где-то можно пролететь на спокойном ритме, но в любом случае это всё компенсируется активной жизнью, хорошими людьми вокруг тебя, ну и атмосферой в нашем университете.

Юсуп Дишнаев, выпускник БГМУ

Мне с детства был интересен именно сам организм человека, как он развивается, как все механизмы в нём образуются, поэтому я пришла в медицину.

Татьяна Комышева, выпускница БГМУ
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