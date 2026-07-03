Где-то приходится чуть-чуть поднажать, чтобы выдать из себя максимум, а где-то можно пролететь на спокойном ритме, но в любом случае это всё компенсируется активной жизнью, хорошими людьми вокруг тебя, ну и атмосферой в нашем университете.

Юсуп Дишнаев, выпускник БГМУ