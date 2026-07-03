Предприятие из Уфы вышло на международный рынок благодаря господдержке

За последние пять лет освоены рынки ещё 25 стран. Благодаря господдержке Уфимское научно-внедренческое предприятие по выпуску биотехнологической продукции расширило географию экспортной деятельности. Эта работа ведётся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Автоклавная Научно-внедренческого предприятия: здесь подготавливают посуду и оснастку для производства «Фитоспорина». Именно с этого продукта ещё в 1991 году начинала свою деятельность уфимская компания. Тогда для нужд садоводов были разработаны «Гуми» и «Фитоспорин» – два биологических препарата природного происхождения.

На сегодняшний день предприятие выпускает порядка 500 наименований продукции. За годы работы расширялся не только ассортимент, но и география поставок. Биопрепараты, выпущенные в Уфе, стали востребованы в разных уголках мира. Начинали со стран СНГ. За последние пять лет в копилку партнёров добавилось ещё 25 государств, среди которых и Арабские Эмираты.

Продукция компании поставляется также в страны Азии. Вьетнам уже в клиентской базе, налаживается контакт с индийскими фермерами. В планах охватить ещё африканский континент. Активное расширение географии поставок – это результат плодотворного сотрудничества с региональным Министерством внешнеэкономических связей, говорят в компании. Большую помощь по продвижению продукции на зарубежные рынки оказывает Центр поддержки экспорта республики.