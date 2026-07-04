В лесах Башкирии заблудились пять человек

В лесах Башкирии продолжают пропадать люди. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

Фото №1 - В лесах Башкирии заблудились пять человек

За прошедшие сутки в Краснокамском районе заблудились трое взрослых и один ребёнок. К счастью, группа нашла выход из леса самостоятельно.

В Учалинском районе на озере заблудилась женщина. Пропавшую нашли друзья.

Спасатели советуют, чтобы не попасть в беду:

сообщайте близким свой маршрут и планируемое время возвращения;

берите с собой заряженный телефон;

если потерялись — не паникуйте, звоните по номеру 112 и оставайтесь на месте;

на воде также будьте внимательны, не заплывайте далеко, следите за детьми.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Башбат
Нет наркотикам
Волна
Акции БСТ