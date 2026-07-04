В лесах Башкирии заблудились пять человек

В лесах Башкирии продолжают пропадать люди. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
За прошедшие сутки в Краснокамском районе заблудились трое взрослых и один ребёнок. К счастью, группа нашла выход из леса самостоятельно.
В Учалинском районе на озере заблудилась женщина. Пропавшую нашли друзья.
Спасатели советуют, чтобы не попасть в беду:
—сообщайте близким свой маршрут и планируемое время возвращения;
—берите с собой заряженный телефон;
—если потерялись — не паникуйте, звоните по номеру 112 и оставайтесь на месте;
—на воде также будьте внимательны, не заплывайте далеко, следите за детьми.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС