Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Дюртюли

Башкортостан – лидер в стране по количеству колледжей, которые попали в программу «Профессионалитет». Всего в этом списке 35 ссузов республики. Об этом в Дюртюлинском районе сегодня заявил глава региона. В программе рабочей поездки Радия Хабирова был не только местный многопрофильный колледж.

Словно попал на современную молочно-товарную ферму: прямо в учебной аудитории – робот-дояр. Установка оснащена 3D-камерами и лазерными датчиками. Студенты здесь учатся программировать умную технику и управлять процессом доения без участия человека. В таких максимально приближенных к реальным условиям обучают студентов Дюртюлинского многопрофильного колледжа.

В прошлом году в Дюртюлинском многопрофильном колледже в селе Староуртаево завершили капитальный ремонт одного из корпусов. На базе учебного заведения открыли кластер среднего профессионального образования «Инновационный центр подготовки кадров республики для сельского хозяйства». Его создали в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

В самом городе Дюртюли глава республики ознакомился с ходом строительства ледовой арены. Её начали возводить в прошлом году по инициативе Радия Хабирова и при поддержке регионального Фонда социальных целевых программ. Двухэтажный спортивный комплекс общей площадью почти 5,5 тыс. кв. м. будет включать крытую ледовую площадку для занятий хоккеем, фигурным катанием и проведения оздоровительных мероприятий.

Нам есть чем заниматься. Всё, за что мы берёмся, обязательно делаем. В Дюртюлях ледовая арена будет одной из лучших в республике. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Преображается и Иванаевский сад в Дюртюлях. Благоустройство общественной территории стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь планируют создать прогулочные маршруты, благоустроить пруд и набережную, оборудовать пирсы, детские и спортивные площадки, места для отдыха у воды и событийную зону.

Так, с парада троек в Дюртюлях сегодня началось масштабное событие «Канатлы Ат». На конноспортивный фестиваль приехали представители разных регионов России, а также Беларуси и Казахстана.

Традиция конноспортивных состязаний «Канатлы Ат» зародилась около 20 лет назад. Этот фестиваль раньше проходил поэтапно, на разных ипподромах республики, собирая участников не только из Башкортостана, но и из других регионов страны. С 2023 года масштабное мероприятие проводится на Дюртюлинской земле.

Участников состязаний поприветствовал и глава республики. В своём выступлении Радий Хабиров подчеркнул важность фестиваля, который развивает традиции коневодства в нашей республике.

Но самое главное, я хотел сегодня, обращаясь к жителям Дюртюлинского района, поблагодарить вас за ваш труд, за вашу активность, за вашу доброту и дружбу. Дюртюлинский район – очень крепкий район. Но прежде всего он крепок тем, что здесь живут очень трудолюбивые, настоящие люди, патриоты, которые могут жить долгие-долгие годы в дружбе и согласии со всеми народами, которые проживают в нашей республике. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одним из самых зрелищных моментов фестиваля стали скачки чистокровных лошадей на приз главы республики. С самого старта жокеи держали публику в напряжении. Сразу три наездника, представляющие Башкортостан, Татарстан и Казахстан, могли забрать победу. Всё решилось на последних метрах дистанции. В итоге первым финишировал чишминский наездник.