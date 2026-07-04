Башкортостан – лидер в стране по количеству колледжей, которые попали в программу «Профессионалитет». Всего в этом списке 35 ссузов республики. Об этом в Дюртюлинском районе сегодня заявил глава региона. В программе рабочей поездки Радия Хабирова был не только местный многопрофильный колледж.
Словно попал на современную молочно-товарную ферму: прямо в учебной аудитории – робот-дояр. Установка оснащена 3D-камерами и лазерными датчиками. Студенты здесь учатся программировать умную технику и управлять процессом доения без участия человека. В таких максимально приближенных к реальным условиям обучают студентов Дюртюлинского многопрофильного колледжа.
В прошлом году в Дюртюлинском многопрофильном колледже в селе Староуртаево завершили капитальный ремонт одного из корпусов. На базе учебного заведения открыли кластер среднего профессионального образования «Инновационный центр подготовки кадров республики для сельского хозяйства». Его создали в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
В самом городе Дюртюли глава республики ознакомился с ходом строительства ледовой арены. Её начали возводить в прошлом году по инициативе Радия Хабирова и при поддержке регионального Фонда социальных целевых программ. Двухэтажный спортивный комплекс общей площадью почти 5,5 тыс. кв. м. будет включать крытую ледовую площадку для занятий хоккеем, фигурным катанием и проведения оздоровительных мероприятий.
Преображается и Иванаевский сад в Дюртюлях. Благоустройство общественной территории стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь планируют создать прогулочные маршруты, благоустроить пруд и набережную, оборудовать пирсы, детские и спортивные площадки, места для отдыха у воды и событийную зону.
Так, с парада троек в Дюртюлях сегодня началось масштабное событие «Канатлы Ат». На конноспортивный фестиваль приехали представители разных регионов России, а также Беларуси и Казахстана.
Традиция конноспортивных состязаний «Канатлы Ат» зародилась около 20 лет назад. Этот фестиваль раньше проходил поэтапно, на разных ипподромах республики, собирая участников не только из Башкортостана, но и из других регионов страны. С 2023 года масштабное мероприятие проводится на Дюртюлинской земле.
Участников состязаний поприветствовал и глава республики. В своём выступлении Радий Хабиров подчеркнул важность фестиваля, который развивает традиции коневодства в нашей республике.
Одним из самых зрелищных моментов фестиваля стали скачки чистокровных лошадей на приз главы республики. С самого старта жокеи держали публику в напряжении. Сразу три наездника, представляющие Башкортостан, Татарстан и Казахстан, могли забрать победу. Всё решилось на последних метрах дистанции. В итоге первым финишировал чишминский наездник.
Во время рабочей поездки Радий Хабиров встретился и с участниками специальной военной операции из Дюртюлинского района. Глава региона поинтересовался у военнослужащих тем, как поживают их родные, нужна ли им дополнительная поддержка. Бойцы поблагодарили республику за гуманитарные конвои, постоянное внимание и помощь семьям.