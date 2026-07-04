И для женщин в этом году ввели обследование на скрининг вируса папилломы человека. Некоторые его штаммы определяют предрасположенность и повышенный риск женщин к возникновению рака шейки матки. С начала года обследовано более 32 тысяч женщин. Хочется сказать, что параллельно им делали цитологическое исследование на онкоклетки.

Алиса Мамаева, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики