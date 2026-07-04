В Башкирии расширили перечень обследований в рамках диспансеризации

Диспансеризация расширяется. В новую программу добавлены исследования для оценки сердечно-сосудистых рисков, а именно определение уровня липопротеина(а), который позволяет выявить предрасположенность к инфаркту, инсульту и атеросклерозу.

Кроме того, во время обследования пациенты могут проверить липидный профиль.

И для женщин в этом году ввели обследование на скрининг вируса папилломы человека. Некоторые его штаммы определяют предрасположенность и повышенный риск женщин к возникновению рака шейки матки. С начала года обследовано более 32 тысяч женщин. Хочется сказать, что параллельно им делали цитологическое исследование на онкоклетки.

Алиса Мамаева, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Пройти диспансеризацию стало удобнее: поликлиники будут принимать пациентов как в вечернее время, так и по субботам. Также в июле в Башкортостане проходит месячник диспансеризации для граждан 65 лет и старше, чтобы как можно больше жителей смогли своевременно проверить своё здоровье.

Башбат
Нет наркотикам
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ