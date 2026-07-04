В
Башкортостане у людей отмечают вспышки заболеваний кишечными инфекциями,
особенно летом. Всему виной пренебрежение правилами приготовления пищи, немытые
руки. Что рекомендуют специалисты и как обезопасить себя и своих детей?
Именно
с такими симптомами, а также рвотой и температурой в 39 градусов пятилетнюю
Софию вместе с отцом госпитализировали в инфекционную больницу. Азат Ахметьянов
вместе с дочерью почувствовал себя плохо после приёма пищи: конкретно яичницы.
У меня пятеро, и ни жена, ни младшая
дочь – годовалый ребёнок, ни старшие сыновья, нас только двоих это затронуло.
Нам назначили антибиотики, и нам уже хорошо.Азат Ахметьянов
Я чувствую себя чуть-чуть полегче, и
меня лечат хорошо.София Ахметьянова
Как
правило, летом в больницу поступают также из-за золотистого стафилококка,
энтеробактера, сальмонеллёза и других кишечных инфекций.
Сейчас начался сезон арбузов, и
многие пробуют арбузы прямо на улице, то есть ножом берут, разрезают и уголочек
пробуют или покупают половинку арбуза. К сожалению, поступают и семейные очаги,
то есть у нас лежит и папа с дочкой. Очень много и женщин, и мужчин в равных
количествах.Роза Гумерова, заведующий диагностическим кишечным отделением Республиканской клинической инфекционной больницы
Людям
рекомендуют соблюдать правила гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты. В том
числе контролировать время приготовления пищи: особенно серьёзно относиться к
рыбе, мясу и яйцам. Последние необходимо варить десять минут, говорят эксперты.
Храните скоропортящиеся продукты в
холодильнике, разделяйте сырое и готовое. Следите за сроками годности. Не
покупайте еду в несанкционированных местах. Купайтесь только в строго отведённых
и оборудованных местах. Не заглатывайте воду, а после купания мойте руки и
лицо.Альфия Султанова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Лечение
от сальмонеллёза длится в среднем 10 дней, в зависимости от тяжести
заболевания. Главное – это вовремя обратиться в больницу, как это сделали
Ахметьяновы, которые с нетерпением ждут выписки.