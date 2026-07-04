В Башкирии специалисты рассказали, как уберечь себя от кишечных инфекций

В Башкортостане у людей отмечают вспышки заболеваний кишечными инфекциями, особенно летом. Всему виной пренебрежение правилами приготовления пищи, немытые руки. Что рекомендуют специалисты и как обезопасить себя и своих детей?

Именно с такими симптомами, а также рвотой и температурой в 39 градусов пятилетнюю Софию вместе с отцом госпитализировали в инфекционную больницу. Азат Ахметьянов вместе с дочерью почувствовал себя плохо после приёма пищи: конкретно яичницы.

У меня пятеро, и ни жена, ни младшая дочь – годовалый ребёнок, ни старшие сыновья, нас только двоих это затронуло. Нам назначили антибиотики, и нам уже хорошо. Азат Ахметьянов

Я чувствую себя чуть-чуть полегче, и меня лечат хорошо. София Ахметьянова

Как правило, летом в больницу поступают также из-за золотистого стафилококка, энтеробактера, сальмонеллёза и других кишечных инфекций.

Сейчас начался сезон арбузов, и многие пробуют арбузы прямо на улице, то есть ножом берут, разрезают и уголочек пробуют или покупают половинку арбуза. К сожалению, поступают и семейные очаги, то есть у нас лежит и папа с дочкой. Очень много и женщин, и мужчин в равных количествах. Роза Гумерова, заведующий диагностическим кишечным отделением Республиканской клинической инфекционной больницы

Людям рекомендуют соблюдать правила гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты. В том числе контролировать время приготовления пищи: особенно серьёзно относиться к рыбе, мясу и яйцам. Последние необходимо варить десять минут, говорят эксперты.

Храните скоропортящиеся продукты в холодильнике, разделяйте сырое и готовое. Следите за сроками годности. Не покупайте еду в несанкционированных местах. Купайтесь только в строго отведённых и оборудованных местах. Не заглатывайте воду, а после купания мойте руки и лицо. Альфия Султанова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан