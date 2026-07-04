В Чишминском районе рыси стали частыми гостями садоводческих участков

Лесные соседи. Садоводы СНТ «Уршак» Чишминского района бьют тревогу. На их участки повадились ходить рыси. С хищниками сталкивались не только взрослые, но и дети. Агрессию по отношению к людям дикие кошки пока не проявляли, но спокойнее от этого не становится.

Марина Ахметова выращивает урожай на этих грядках уже 37 лет, но с таким столкнулась впервые. Три дня назад на своём участке лицом к лицу встретилась с рысью. Оцепенела от страха, но камеру на телефоне успела включить. В кадр попал момент охоты дикой кошки.

Вон там, в ромашках, лежала, кушала мышку. Я её, конечно, на видео сняла, но когда она встала и пошла в эту сторону, тут я уже испугалась и ушла к себе в дом. Марина Ахметова, садовод

СНТ находится вблизи лесного массива, добираться до некоторых участков и вовсе приходится сквозь чащу, поэтому дикие животные здесь не редкость. В основном это кабаны, лоси, косули, зайцы. А рысь впервые заметили три года назад, говорят местные. С тех пор хищников стало больше, уверены садоводы, и встречи с ними происходят чаще.

Я первый раз увидела следы на грядках рано весной. Сначала не поняла, что это за следы. На собаку не похоже, на кошку не похоже. А когда сама увидела, догадалась, что это рысь. Я вышла на крыльцо, рысь лежит на дорожке в пяти метрах и смотрит на меня. Нина Панкратьева, садовод

Долго переглядываться с хищником пенсионерка не захотела и, зайдя домой, начала обзванивать все службы: от председателя СНТ до МЧС. На тревожный сигнал отреагировали и в республиканском Минприроды и экологии. Однако вопросы возникли не только к рыси, но и к руководству садового товарищества, и даже к самим садоводам.

Все условия созданы в этом СНТ. Я не вижу, чтобы тут было прибрано, у кого заборы были. Много вопросов к руководству СНТ за отсутствие ограждений, чтобы их не посещали дикие животные. Ну живут они здесь в своей среде. Как видно, участки тут необработанные, не убраны, заброшены большинство участков. Владимир Перминов, главный специалист охотного мира Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан

Всего в СНТ около 300 участков. Садоводы проводят здесь лето. У многих во время каникул гостят дети и внуки. Именно за них взрослые переживают больше всего.

Они играют в основном в районе остановки. Сейчас в этом году мы уже пускаем их домой, потому что даже если это нам неудобно, и они шумят, мы терпим. На участках им тоже условия создаём, чтобы они могли играть и были в зоне нашей видимости. Ирина Яровец, садовод

Я, когда шла к подруге на третью улицу, надо было вниз идти. Она была с другой стороны, бежала от меня. Она была большая, рыжая, и уши тоже были рыжие. Несколько раз её видели. Я – три раза, а подруга – два раза. Камилла