Лесные соседи. Садоводы СНТ «Уршак» Чишминского района бьют тревогу. На их участки повадились ходить рыси. С хищниками сталкивались не только взрослые, но и дети. Агрессию по отношению к людям дикие кошки пока не проявляли, но спокойнее от этого не становится.
Марина Ахметова выращивает урожай на этих грядках уже 37 лет, но с таким столкнулась впервые. Три дня назад на своём участке лицом к лицу встретилась с рысью. Оцепенела от страха, но камеру на телефоне успела включить. В кадр попал момент охоты дикой кошки.
СНТ находится вблизи лесного массива, добираться до некоторых участков и вовсе приходится сквозь чащу, поэтому дикие животные здесь не редкость. В основном это кабаны, лоси, косули, зайцы. А рысь впервые заметили три года назад, говорят местные. С тех пор хищников стало больше, уверены садоводы, и встречи с ними происходят чаще.
Долго переглядываться с хищником пенсионерка не захотела и, зайдя домой, начала обзванивать все службы: от председателя СНТ до МЧС. На тревожный сигнал отреагировали и в республиканском Минприроды и экологии. Однако вопросы возникли не только к рыси, но и к руководству садового товарищества, и даже к самим садоводам.
Всего в СНТ около 300 участков. Садоводы проводят здесь лето. У многих во время каникул гостят дети и внуки. Именно за них взрослые переживают больше всего.
Кто-то из садоводов уверен, что рыси не опасны для человека, пропитания им хватает в лесу, а на участки они заходят из любопытства, но таких меньшинство. Убивать диких животных тоже нельзя, так как территория находится вблизи воспроизводственной зоны Ассоциации охотников и рыболовов. Вот и приходится садоводам жить рядом с хищными соседями в надежде, что когда-нибудь они всё-таки переедут.