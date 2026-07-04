Концерт, конкурсы и загадки: в Уфе прошёл фестиваль «Сила семьи героев»

В столице республики состоялся фестиваль «Сила семьи героев». Мероприятие приурочено к предстоящему Дню семьи, любви и верности и направлено на поддержку родных и близких участников специальной военной операции. Праздник объединил участников из разных уголков Башкортостана.

Конкурсы, загадки и зажигательные танцы – яркое шоу для взрослых и маленьких зрителей состоялось этим утром на площадке перед Дворцом молодёжи. А вот уже в стенах здания звучали знакомые с детства песни военных лет. И такая атмосфера, одновременно пропитанная радостью и духом патриотизма, развернулась в рамках фестиваля «Сила семьи героев».

Один из героев – Алмаз Сафин. Он погиб в 2023 году, но жители Альшеевского района чтят память выдающегося земляка, а ещё активно участвуют в волонтёрской деятельности и привлекают к этому молодёжь.

На фестиваль также приехали гости из Миякинского, Иглинского, Шаранского, Белебеевского и Чишминского районов. Ранее там проходили мероприятия для семей участников СВО. Главная цель – помочь родным и близким защитников Отечества, в первую очередь, психологически.

Одной из участниц проекта стала Ирина Галимова. Её супруг с 2022 года находится на передовой. Женщина признаётся: в это непростое время она зачастую нуждается в поддержке.

Комплексная поддержка участников СВО и их семей – сегодня в Башкортостане одна из главных задач, и с этой целью в республике регулярно проходят различные мероприятия. Ранее в Альшеевском районе состоялся фестиваль «Сила Земли», объединивший неравнодушных жителей региона.