В честь профессионального праздника в уфимском Затоне открыли памятник «Речникам всех поколений». Монумент в виде судового руля, якоря и элементов корабля возвели по инициативе жителей улицы Ахметова, чтобы отдать уважение работникам отрасли. Событие объединило как обычных горожан, так и ветеранов речного флота.

Работников и ветеранов отрасли также чествовали в парке «Волна». Для жителей столицы организовали мастер-классы, спортивные соревнования, концертную программу, а также угощали макаронами по-флотски. В Уфе действует детский морской центр, где подростков знакомят с военной и гражданской службой на флоте.