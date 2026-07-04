В Уфе начали сбор средств для строительства центра помощи животным

В Уфе начали сбор средств для строительства большого центра помощи животным. Благотворительное мероприятие провели на территории одного из клубов столицы, где посетители могли прийти с животным, узнать о проекте и окунуться в атмосферу электронной музыки, поэтому сегодняшний сбор организаторы и назвали «Хаус с хвостом».

Это сейчас дворняга Жужа преданно смотрит в глаза своей хозяйке и выполняет её команды, но раньше сторонилась людей и не давала себя гладить. Кинолог Ирина Демидова приметила собаку в приюте в родной Калуге.

Вход на территорию одного из клубов Уфы с питомцами не запрещён. Гостей встречала фотовыставка, а на самой проходной приветствовали загадочные ксолоитцкуинтли – древняя порода собак прямиком из Мексики. Некоторые из них также пережили недоброе отношение предыдущих хозяев. Благотворительную акцию под звуки электронной музыки «Хаус с хвостом» провели в поддержку строительства центра помощи животным.

То есть будет идти социализация животных. Планируемый центр недалеко от Уфы сможет принять несколько сотен собак и кошек. На всё нужно 50 млн: вольеры, прогулочные площадки, ветклиника и места для проживания персонала. Кроме того, в планах на отдельной территории помогать и диким животным. Также будет и гостиница для туристов с животными. Поддержать проект решило руководство столичного клуба.

На площадке можно было поучаствовать в беспроигрышной лотерее, купить атрибутику и просто сделать свой вклад. И, конечно же, в числе первых, кто выразил поддержку проекту, были те, кто в своём доме дал кров и заботу четвероногим.