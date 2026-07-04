Башкирские
биатлонисты готовятся к новому сезону. В Уфе стартовал сбор старшей команды
республики. На одной площадке тренируются как призёры всероссийских
соревнований, так и юниоры.
Спортсмены
отрабатывают стрельбу лёжа и стоя. Пока – без оглядки на время, ведь до старта
сезона ещё несколько месяцев. Среди участников сбора – Антон Бабиков, для
которого предстоящий сезон – уже 13-й во взрослой карьере.
Ощущения, на самом деле, уже
привычные. Когда много лет повторяешь эту работу, всё становится немного
замыленным. Но пытаемся сосредоточиться на мелочах, чтобы отточить снова каждый
навык, и уже ближе к зиме соединить всё это во что-то единое, целое, чтобы
показывать результат.Антон Бабиков, чемпион мира по биатлону
С
20 июня по 2 июля Уфимский биатлонный комплекс успел принять юношескую сборную
России, в составе которой были и башкирские атлеты. Для нашей старшей команды
текущий сбор уже третий по счёту. Здесь тренируются мужчины, женщины, юниоры и
юниорки.
Сейчас в составе, на сегодняшний
день, на сборах находятся Елизавета Бурундукова, Любовь Каплина – знаменитые,
известные спортсмены. И ряд перспективных спортсменов, которые будут показывать
и защищать честь нашей республики.Андрей Щепарёв, старший тренер сборной Республики Башкортостан по биатлону
В
программе – тренировки на лыжероллерах, беговые занятия, силовая подготовка,
отработка стрелковых навыков, а также правильное восстановление.
Работа тренера, она тем и непроста,
что нужно построить в нашем циклическом виде спорта всё планомерно. Сейчас, в
данный момент, мы работаем над силовой подготовкой, на максимальную силу. В том
месяце делали гипертрофию на объём мышц, и в августе уже будем ускоряться.Данил Матерков, член сборной Республики Башкортостан по биатлону
Тренировочные
мероприятия в Уфе продлятся до 19 июля. Биатлонистов ждут несколько дней
отдыха, а затем они продолжат подготовку в городе Сочи.