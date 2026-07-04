Биатлонисты из Башкирии готовятся к новому сезону

Башкирские биатлонисты готовятся к новому сезону. В Уфе стартовал сбор старшей команды республики. На одной площадке тренируются как призёры всероссийских соревнований, так и юниоры.

Спортсмены отрабатывают стрельбу лёжа и стоя. Пока – без оглядки на время, ведь до старта сезона ещё несколько месяцев. Среди участников сбора – Антон Бабиков, для которого предстоящий сезон – уже 13-й во взрослой карьере.

Ощущения, на самом деле, уже привычные. Когда много лет повторяешь эту работу, всё становится немного замыленным. Но пытаемся сосредоточиться на мелочах, чтобы отточить снова каждый навык, и уже ближе к зиме соединить всё это во что-то единое, целое, чтобы показывать результат. Антон Бабиков, чемпион мира по биатлону

С 20 июня по 2 июля Уфимский биатлонный комплекс успел принять юношескую сборную России, в составе которой были и башкирские атлеты. Для нашей старшей команды текущий сбор уже третий по счёту. Здесь тренируются мужчины, женщины, юниоры и юниорки.

Сейчас в составе, на сегодняшний день, на сборах находятся Елизавета Бурундукова, Любовь Каплина – знаменитые, известные спортсмены. И ряд перспективных спортсменов, которые будут показывать и защищать честь нашей республики. Андрей Щепарёв, старший тренер сборной Республики Башкортостан по биатлону

В программе – тренировки на лыжероллерах, беговые занятия, силовая подготовка, отработка стрелковых навыков, а также правильное восстановление.

Работа тренера, она тем и непроста, что нужно построить в нашем циклическом виде спорта всё планомерно. Сейчас, в данный момент, мы работаем над силовой подготовкой, на максимальную силу. В том месяце делали гипертрофию на объём мышц, и в августе уже будем ускоряться. Данил Матерков, член сборной Республики Башкортостан по биатлону