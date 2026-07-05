В Башкирии выглянет долгожданное солнце

В республике в ближайшие два дня сохранится теплая и дождливая погода.
Сегодня, 5 июля, днем местами пройдет небольшой дождь, возможны грозы. Ветер юго-западный: ночью слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14, +19°С, по востоку до +9°С, днем +26, +31°С.
Завтра, 6 июля, ночью существенных осадков не ожидается. Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью слабый, днем западный умеренный, местами порывы до сильных. Температура ночью +15, +20°С, днем +27, +32°С.